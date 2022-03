Booba, légende vivante au sommet du rap depuis 26 ans s’imagine sur Netflix

Booba tenté par une collaboration avec Netflix ! Alors que des nombreux rappeurs ont travaillé pour la réalisation d’un documentaire retraçant leurs carrières comme par exemple Gims, Bigflo & Oli, Nekfeu ou encore Orelsan, B2O s’est imaginé débarquer sur la plateforme de streaming vidéo américaine mais malheureusement il ne s’agit là que d’un montage et rien d’officiel.

Booba rêve de Netflix pour un retour sur son incroyable ascension

C’est sous la forme d’un teaser que Booba vient de poster une vidéo sur le compte Instagram OKLM, va-t-il suivre la tendance des documentaires ? Non pour le moment cela ne ressemble qu’à un simple montage. « Une légende vivante, n’ayons pas peur des mots, un homme qui intrigue, qui fascine, un artiste adulé par ses fans, qui cultive l’art du clash, et dont ceux qui n’écoutent pas de rap connaissent le nom sans vraiment savoir qui il est. Il s’appelle Booba et est au sommet du rap français depuis 26 ans » peut-on entendre dans la courte séquence relayée par Kopp sur le réseau social avec au début le fameux logo Netflix qui apparait.

En réalité ce speech de présentation du DUC de Boulogne n’a rien de nouveau, il est issu d’une ancienne présentation du rappeur de 45 par Karim Karim Rissouli pour l’émission « C Ce Soir » diffusée au mois de mars 2021 à l’occasion de la promotion de son album Ultra ce qui confirme l’hypothèse d’un montage vraisemblablement réalisé par un fan comme Booba à l’habitude d’en poster sur ses réseaux. L’ancien membre du groupe Lunatic n’a d’ailleurs fait aucun annonce en publiant la vidéo alors qu’au mois d’aout dernier BFMTV lui avait consacré un reportage nommé « Booba, enquête sur un bad boy » mais sans l’approbation de l’artiste qui avait vivement critiqué la démarche et pourrait donc lui donner des idées pour se laisser tenter par une documentaire sur Netflix pour retracer son parcours.