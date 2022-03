Éric Zemmour se fait terminer par un gamin de 10 ans

Éric Zemmour humilié par un enfant de 10 ans, la séquence a fait le buzz sur les réseaux avec près de 2 millions. En pleine campagne électorale pour la course à la présidence, le polémiste français s’est fait remettre en place par en gamin dans l’émission « Au Tableau » diffusée sur C8 dans laquelle il a fait face à des jeunes écoliers âgés entre 8 et 12 ans.

Dans un extrait de l’émission posté sur Twitter, Éric Zemmour a discuter avec les enfants d’une école lorsqu’un garçon évoque la « société multiculturelle qui fait la richesse de la France » , le politicien lui coupe la parole pour exprimer son point de vue à ce sujet. « Tu sais sous Louis XIV il n’y avait pas de société multiculturelle et pourtant la France dominait l’Europe » affirme-t-il. « Donc ce n’est pas ça qui fait la richesse de la France. Au contraire, c’est ce qui fait la richesse des immigrés » poursuit le candidat à l’élection présidentiel.

Zemmour suggère ensuite dans la suite de la séquence que les parents de son jeune interlocuteur sont immigrés, « Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France ? » questionne-t-il. « Mais moi, mes parents ils ne sont pas venus en France hein. Moi, ce sont mes arrières-arrières-grands-parents, moi je suis totalement Français » répond parfaitement le garçon pour prouver à l’homme politique français d’extrême droite qu’il a fait erreur.

La vidéo est rapidement devenue sur la toile et les internautes se sont amusés du fait que Éric Zemmour s’est fait « démolir » pas un enfant de 10 ans.

Zemmour getting annihilated by a 10 year old is great fun, but what the fuck is wrong with France to have this guy in the presidential race and invite him into schools to be actively racist towards children? https://t.co/euGrbyj30t

— Caspar Salmon (@CasparSalmon) March 25, 2022