Will Smith baffe Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, les raisons dévoilées

C’est le gros buzz du jour, Will Smith a fait sensation la nuit dernière à l’occasion de la 94ème cérémonie des Oscars pour avoir giflé Chris Rock après une mauvaise blague sur sa femme Jada Pinkett Smith que l’acteur américain révélé dans la série le Prince de Bel-Air n’a pas apprécié. Il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement en direct à l’humoriste en montant sur scène pour se faire justice.

Chris Rock s’est pris une grosse gifle de Will Smith

Will Smith est un homme très respecté mais il ne faut visiblement pas l’énerver et Chris Rock en a fait les frais. Mondialement connu avec le succès de ses nombreux films à succès depuis le début des années 2000 tel que la série de longs métrages « Men In Black », « Indépendance Day », « Wild Wild West », « Ali », « Je suis une légende », « Bad Boys » et plus récemment « La Méthode Williams ». C’est pour ce dernier film cité que l’acteur était à la 94ème cérémonie des Oscars nominé dans la catégorie du meilleur acteur et il a reparti avec la récompense.

Une baffe qui décoiffe

Lors de cette soirée, Chris Rock était en charge de l’animation de l’événement et a fait une plaisanterie sur Jada Pinkett Smith en comparant ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film « A Armes égales » sorti en 1997. Une blague mal placée car la compagne de Will Smith souffre d’alopécie, une maladie sur laquelle elle s’était confiée publiquement dans une interview pour expliquer sa perte de cheveux. Au débat de la séquence, l’acteur est tout sourire avant de se lever de sa chaise et de monter sur scène pour asséner une gifle au présentateur de la cérémonie face au public abasourdi. Le bruit de la claque a même résonné dans les micros.

« Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête » a réagi Chris Rock, secoué par ce geste inattendu. « Laisse le nom de ma femme hors de ta pu*ain de bouche » a crié Will Smith pour justifier son geste avant de recevoir sa statuette pour sa prestation dans La méthode Williams où il joue le rôle du père et d’entraîneur des sœurs Williams. Il s’est tout de même s’excusé auprès de l’Académie des Oscars lors de son discours, « L’amour vous fait faire des choses folles » a-t-il avoué.