Booba insiste pour dézinguer Zemmour

Booba n’a jamais sa langue dans sa poche et poursuit ses coups de gueule en continuer de nuit à la réputation d’Éric Zemmour qu’il n’apprécie pas comme la plupart de ses compères rappeur. Kopp a décidé de tout faire pour démolir le candidat à la présidence avant le premier tour des élections avec encore un gros dossier.

Après le conflit entre l’Ukraine et la Russie puis sa menace physique contre Vald, c’est au tour de Zemmour d’être ciblé par la dernière attaque de Booba qui n’hésite pas à prendre position dans la campagne électorale pour la course à la présidentielle à l’inverse de la plupart des rappeurs français silencieux depuis le début de cette campagne présidentielle. B2O de son côté a fait le choix de dénoncer les propos sujets à controverse et notamment les propos jugés scandaleuses du polémiste.

Dans son discours au Trocadéro dimanche dernier Zemmour a déclaré que « la plupart » des délinquants étrangers sont sénégalais et qu’ils seront « renvoyés au Sénégal » s’il devient président de la République. Cette déclaration n’a pas échappé à B2O dont le père est d’origine sénégalaise et il tenu à rappeler au politicien qu’il « ne sera jamais président » d’après lui avant de relayer également un courrier du gouvernement sénégalais pour condamner les propos du candidat.

« Ces propos d’un racisme primaire incontestable relèvent d’une stigmatisation injurieuse portant gravement atteinte à l’honorabilité de toute une communauté sénégalaise. Cela dénote un acharnement obsessionnel de Monsieur Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France. » décrit le communiqué. « La République du Sénégal engagera les actions idoines pour que Monsieur Zemmour, récidiviste en la matière, réponde de [ses] propos dégradants. » peut-on lire ensuite.

Booba a enchaîné en publiant une déclaration relayée par RFI de l’ambassadeur du Sénégal. « On ne peut pas s’attaquer comme ça à une communauté qui fait de multiples efforts d’intégration et de respect des lois de la République française. C’est pourquoi le Sénégal, à travers ma voix, dénonce avec la plus grande fermeté ces propos que nous qualifions de propos racistes, irresponsables, surtout pour quelqu’un qui aspire à exercer de hautes fonctions ici en France, si l’on sait les relations particulières que la France a avec le Sénégal. » déclare-t-il.