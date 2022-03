L’Algérie absente à la Coupe du Monde à cause l’arbitre selon les Algériens

Le scandale prend de l’ampleur, les algériens demandent à la FIFA de rejouer le match contre le Cameroun à cause des fautes d’arbitrage durant la rencontre en la défaveur des Fennecs qui n’iront pas à la Coupe du Monde au Qatar.

Ce mardi soir lors d’un match à rebondissement, après une courte défaire (0-1) le Cameroun a battu l’Algérie dans les prolongations sur le score de 2 buts à 1 dans le Stade Mustapha-Tchaker ce qui a éliminé les coéquipiers de Riyad Mahrez de la qualification pour le prochaine coupe du monde en raison des deux buts marqués à l’extérieur en faveur des Camerounais. C’est sur un but de Toko Ekambi les dernières secondes du temps additionnel à la 124e minute que le buteur Lyonnais a offert la victoire à son équipe.

Après ce scénario cruel pour les joueurs de Belmadi, les Lions obtiennent un ticket pour le mondial 2022 et iront au Qatar en fin d’année mais les Fennecs sont eux privés de ce bonheur. Cette élimination a provoqué des nombreuses réactions notamment à l’encontre du corps arbitral de cette rencontre. « Ma tristesse va d’abord à mes joueurs. Pour certains, c’était sûrement la dernière occasion d’aller en Coupe du Monde. Je le di aujourd’hui sans peur : ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient ce travail, et ne nous respectent pas » s’est agacé le sélectionneur algérien après cette déconvenue.

« Amer et injuste » a notamment titré la presse algérienne qui a également remis en cause l’arbitrage, plusieurs décisions arbitrales auraient provoqué l’élimination de l’Algérie et le but annulé par la VAR d’Islam Slimani pendant la prolongation est vivement critiqué. Certains médias Algériens espèrent même pouvoir lancer une requête avoir que le match soit rejoué mais une telle demande a peu de chance d’aboutir