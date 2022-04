Da Uzi sur scène avec son avocate pour interpréter son titre hommage

Des remerciements en plein concert pour l’avocate de Da Uzi. En attendant la sortie de son nouvel opus intitulé « Le Chemin des Braves » à paraitre ce vendredi 1er avril, le rappeur français a présenté son projet en avant première à l’occasion d’un showcase privé cette semaine en profitant de l’occasion pour inviter son avocate à le rejoindre sur scène.

Ce mercredi, DA Uzi a interprété lors sa release party le morceau qu’il a réalisé pour rendre hommage à son avocate Maître Zadourian. Cette dernière a réussi à faire sortir de prison l’artiste au mois de mai dernier et elle a déjà apporté son aide à plusieurs rappeurs français dans d’autres affaires comme récemment MIG ou encore Walid. DA a décidé de lui dédicacer un titre qui figure son prochain album.

L’avocate a visiblement apprécié le geste, elle est apparue très émue aux côtés de Da Uzi avant de l’enlacer pour le remercier à son tour. L’album « Le Chemin des Braves » sera disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming à partir de ce soir minuit. Il comporte 22 titres avec des nombreux featurings, Gazo sur « On se reverra plus », Lacrim pour « Salute », Ninho sur « Kongolais Mauvais », Kayna Samet sur « Bendo », Naps pour « Nadaye », OldPee sur « Le Gang » et enfin Sofiane Pamart pour « Les soeurs ».

Hier, DA Uzi interprétait le son qu’il a fait pour rendre hommage à son avocate @NZadourian , lors de sa release party. Et par surprise…Cette dernière l’a rejoint sur scène ! ✨@DaUzi270 pic.twitter.com/oLC7OMLBLj — HipHopDX France (@HiphopdxFR) March 31, 2022



—