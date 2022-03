La Fouine s’affiche devant chez Booba qui le tacle ? Laouni réagit !

La Fouine s’est-il réellement filmé devant le domicile de Booba à Miami ? C’est l’étonnante vidéo qui est devenue rapidement virale sur la toile et a intrigué les fans de rap français. Même l’ancien membre du groupe Lunatic s’est étonné de la séquence et a adressé un message à Laouni en relayant les images de cette surprenante scène avant que ce dernier ne rétablisse finalement toute la vérité.

Depuis plusieurs années maintenant, La Fouine ne s’immisce plus du tout dans le clash avec Booba malgré les provocation de son rival cela ne l’affecte et le rappeur de Trappes reste concentré sur la promotion de sa musique. Très actif sur ses réseaux, Laouni a d’ailleurs récemment posté un message pour mettre en garde le plus jeunes qui décident d’aller à Dubaï pour s’afficher en dépensant tout leur argent dans des choses superficiels au lieu d’économiser afin d’investir. Dans une récente vidéo visiblement relayée sur Instagram par l’artiste originaire 78, un individu se filme dans son véhicule en train d’écouter le morceau « Wesh Zoulette » dans lequel Rohff clashe B2O, un titre daté de 2012 lorsque leur embrouille avait éclaté. L’auteur de la vidéo a stationné devant ce qui semble être la maison de l’interprète de Boubli située à Miami.

Rapidement la rumeur a circulé que la personne filmant cette séquence est La Fouine car il l’a partagé dans sa propre storie avant de rapidement supprimer la vidéo face aux nombreux commentaires des internautes. Booba de son côté s’est empressé de posté la scène à son tour sur Instagram en l’invitant à venir à son domicile avec la légende ironique « Fréro t’es à Miami et tu passes pas dire bonjour!!! Fallait sonner amigo t’es le bienvenu! N’ai pas peur ça va bien se passer… ». Avant d’ajouter une capture d’écran de son message envoyé en privé à Laouni, « Bah alors on ose pas frapper ? ».

Pour mettre fin à toute cette agitation le concernant et rester en retrait d’un éventuel clash, La Fouine a finalement tout démenti, ce n’est pas lui l’auteur de la fameuse vidéo, « Fake News » a-t-il simplement commenté.