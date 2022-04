L’Algérie demande à rejouer le match retour face au Cameroun

Il n’y a quasiment aucun chance que la demande aboutisse mais l’Algérie demande à la FIFA de rejouer le match retour des barrages de qualification à la Coupe du Monde face au Cameroun en raison d’erreurs d’arbitrage flagrantes.

L’Algérie veut faire rejouer le match contre le Cameroun même s’il y a très peu de chance que cette requête soit acceptée, la fédération a adressé une requête à la FIFA. Après l’énorme désillusion de l’élimination alors qu’ils avaient un but d’avance avant le match retour avec une victoire sur le plus des scores lors de l’aller (1-0), les Fennecs sont furieux après l’arbitrage.

L’Algérie veut rejouer le match

Ce mardi soir, les joueurs algériens ont perdu 2-1 face aux Camerounais dans match houleux, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi a offert la qualification aux siens dans les arrêts de la prolongation. En conférence de presse après cette défaite, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a fustigé l’arbitre du match. Plusieurs médias Algériens ont évoqué cette possible requête de la part de la Fédération algérienne de football ce mercredi. La rumeur est confirmée, la FAF vient de poster un communiquer pour annoncer le dépôt d’un recours.

Face aux erreurs d’arbitrage pendant Algérie/Cameroun, la FAF a décidé de se mobiliser pour défendre la sélection nationale et a envoyé un rapport à la FIFA afin de tenter de faire rejouer la rencontre. Une démarche désespérée dont l’espoir d’aboutir est quasiment nul. « La FAF est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l’honnêteté et la partialité de l’arbitrage » a expliqué ce jeudi la Fédération Algérienne dans un communiqué.