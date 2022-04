Mohamed Henni sous le choc après l’élimination de l’Algérie détruit des télés

Mohamed Henni voit rouge car l’équipe d’Algérie n’a pas pu se qualifier pour le Mondial au Qatar de quoi le rendre furax dans sa dernière vidéo. Cette fois-ci ce n’est pas une télévision que le Youtubeur a démoli mais trois tout en déclarant être sous le choc de cette élimination.

Mohamed Henni dégouté !

C’est officiel l’Algérie ne disputera pas la prochaine Coupe du monde même si la fédération Algérienne de football vient d’adresser un recours à la FIFA pour rejouer le match retour contre le Cameroun en déplorant des nombreuses erreurs d’arbitrage ayant causées cet échec qui a mis Mohamed Henni hors de lui. « Sous le choc » s’est exprimé l’influenceur sur son compte Instagram en postant une photo de lui aux couleurs de l’Algérie complètement dépité en arborant le drapeau du pays Maghrébin ainsi que des télévisions aux écrans brisés tout en ajoutant « Plus grosse Clim de l’histoire » sur une autre publication.

« On est éliminés, on va pas en Coupe du monde ! On est le seul pays du Maghreb, les seuls à se taper la honte » s’indigne Mohamed Henni dans sa vidéo de débrief d’après match postée sur Youtube. « Des incapables et ça sert à rien de pleurer à la fin du match » poursuit Momo avant d’accuser les joueurs d’être des acteurs et de faire semblant de pleurer puis de demander la démission du sélectionneur de l’équipe nationale. « Casse-toi Belmadi, à part faire des conférences de presse tu sers à quoi ? À rien, sale nul ! » s’énerve-t-il.