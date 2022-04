Wejdene est Trypophobie, elle a peur des petits trous

Wejdene souffre d’une phobie peu commune qu’elle a expliqué lors d’un passage chez Konbini pour révéler 9 choses que vous ne saviez pas sur elle. Après une période de retrait de la scène médiatique la jeune protégée de Feuneu vient de faire son retour avec « La Meilleure » qui cartonne avec plus de 5 millions de vues en seulement 5 jours d’exploitation. En attendant de monter sur scène pour sa première tournée elle vient de faire des confidences sur elle dans sa dernière interview. Toujours aussi populaire, Wejdene a confirmé son ascension avec son nouveau morceau dans lequel elle dénonce le harcèlement scolaire tout en s’inspirant de son propre vécu pour la réalisation de cette chanson.

Wejdene dégoutée par les petits trous…

De passage chez Konbini pour promouvoir son actualité du moment, la chanteuse de 17 ans s’est confié sur son opération 30 minutes avant le début de son Planète Rap sur la radio Skyrock, le harcèlement qu’elle a subi notamment sur les réseaux ou encore au lycée après le succès de son premier titre Anissa, sur un photographe qu’elle a rattrapé d’une grosse chute en plein concert et sur sa surprenante phobie des trous. En effet Wejene a révélé pour la première fois souffrir d’une étonnante phobie nommée, la trypophobie, qu’elle a expliqué dans les détails. « C’est quand on a peur des trous, des petits trous. Parce que les grands trous, ça ne me fait rien mais vraiment les petits trous collés » décrit-elle.

« Là ça m’a fait ça une fois avec ruche d’abeilles, je suis restée fixée dessus, comme ça… » déclare la chanteuse sur ce problème qui l’irrite en citant l’exemple d’une crêpe avec des milliers de trous ou sur le fait de regarder une ruche. « C’est bizarre la sensation mais ça me fait quelques chose au corps, je peux pas voir ça. C’est trop bizarre, ça m’a dégouté ».