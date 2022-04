Damso : son 2ème concert à l’AccorHotels Arena complet en 20 minutes

En attendant de se mettre en retrait de la scène musicale en fin d’année, Damso vient d’annoncer une deuxième date à l’AccorHotels Arena à Paris. Après le 17 décembre 2022, le rappeur Belge se produira également sur la scène Parisienne le 16 du même mois et vient de lancer la billetterie en ligne ce matin pour cet événement, toutes les places ont été vendues en seulement 20 minutes.

Les fans se ruent pour voir Damso sur scène

Une semaine seulement après la mise en vente des places pour son concert en fin d’année à Bercy dont tous les billets sont partis en 25 minutes et qu’il avait présenté quelques jours auparavant lors du concert de Vald en s’affichant avec t-shirt pour révéler l’information, Damso a encore rempli les 20 000 places de la salle de concert en un temps record. En effet Dems vient encore de faire mieux, ce jeudi, il a fait le bonheur de ses fans en programmant une seconde date l’AccorHotels Arena et le public a explosé les demandes.

En effet tous les billets se sont écoulés en 20 minutes et les internautes se sont indignés sur Twitter de ne pas avoir réussi à obtenir un ticket en déplorant le fait que des personnes achètent des dizaines de billets pour ensuite les revendre plus chers. Face à un tel engouement, Damso pourrait être tenter de rajouter une troisième date afin de satisfaire ses nombreux fans et s’approcher de la performance d’Orelsan qui avait programmé 5 dates consécutives à l’AccorHotels Arena le mois dernier. « Vous êtes chauds » s’est félicité Damso sur Instagram en affichant une capture d’écran du message d’attente d’un internaute sur le site de billetterie en ligne saturé par les demandes.