Gims assume son goût pour le luxe, « J’aime ce qui brille, l’or, les bijoux, les fringues »

Les explications sur le rapport à l’argent de Gims ! Sur ses réseaux le leader de la Sexion D’Assaut s’affiche fréquemment avec des bijoux, des accessoires de luxe comme ses montres, au volant de gros bolides ou encore dans un jet privé ce qui lui vaut parfois quelques critiques de ses détracteurs d’afficher ouvertement sa richesse en public. Un choix qu’il endosse entièrement et justifie.

Dans une interview pour de Paris-Match, Gims s’était expliqué sur son mode de vie qu’il aime partage avec les internautes en se justifiant par le fait d’être Congolais. « Je suis Congolais. Les Congolais sont bling à la base, même ma mère est bling sans le savoir« assure-t-il. « On aime ce qui brille, on aime l’or, les bijoux, les fringues. Je ne pouvais pas y échapper. Et je trouve que pour un Congolais, je ne suis pas très bling. La France est le pays du luxe par excellence. Regardez par la fenêtre, on est à côté de la place Vendôme, de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pas loin des Champs-Elysées, l’avenue la plus chère au monde. Les Français c’est la classe, c’est les sapes. ».

« Mais quand on le met en avant, ce n’est pas validé. Je ne comprends pas. Il ne faudrait pas montrer ce qu’on a de luxueux alors qu’on est au pays de Cartier, de Vuitton ? » déplore ensuite la mari de Demdem sur le fait d’afficher son goût du luxe en France. Gims précise également qu’il n’hésite pas à donner de l’argent pour venir en aide à des associations dans le besoin en compagnie de Dadju. « Je donne aussi, j’ai des associations avec mon frère Dadju. OK tu peux être bling mais il faut le justifier. Redonner c’est une forme de reconnaissance. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de mal de prendre un avion privé ou de s’habiller chez Hermès, et je ne me pavane pas en disant : « Regardez j’ai ça et ça vaut cher ». » confesse-t-il.