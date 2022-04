Rohff atomise Winamax suite au Tweet irrespectueux contre le père de Mbappé

Rohff recadre encore Winamax en pleine polémique suite à un tweet irrespectueux envers le père de Kylian Mbappé. Au mois de janvier dernier Housni avait déjà dû remettre en place le CM du site de paris sportifs suite à une blague houleuse à son encontre sur l’élimination de l’équipe de football des Comores de la CAN 2022. Cette fois-ci, il s’est exprimé sur la publication très limite contre le joueur du PSG.

Bande de racistes, mal élevés, irrespectueux s’agace Rohff

Il y a quelques mois, le Community Manager de Winamax s’était moqué de l’amende infligée à la fédération de football des Comores en dévalorisant la qualité du dernier opus du rappeur du 94 avec le message : « La CAF a infligé une amende de 4 500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker Alhadur. Pire encore, elle a obligé chaque joueur à écouter le dernier album de Rohff. ». « Bande de racistes mal élevés irrespectueux. Ne vous étonnez pas que vos enfants vous abandonnent en maison de retraite plus tard. Votre mektoub est de marcher le cul plein d’merde séchée parce que le PQ ne fait qu’aplatir ce que vous êtes depuis la nuit des temps » avait-il répliqué avant de révéler l’identité du CM aux commandes du profil Twitter qui a récidivé ses tweets malaisants contre le père de Kylian Mbappé.

Housni soutient Mbappé

Rohff n’a pas apprécié la mauvaise blague de Winamax avec ce tweet contre Wilfrid Mbappé qui a également indigné Kylian sur Twitter. Le Padre du Rap Game a relayé le message de Yassine Belattar avec la publication en question et la réaction du joueur Parisien. « Nous avions déjà la preuve que le Community manager de Winamax était un raciste à l’encontre de Rohff. Désormais nous en avons la certitude avec cette attaque contre Kylian Mbappé et sa famille… Arrêtez vos vannes Banania… et les rappeurs/humoristes qui bossent pour eux. Vous êtes pires. ».

« Bande de racistes, mal élevés, irrespectueux. Ne vous étonnez pas que vos enfants vous abandonnent en maison de retraite plus tard. Votre Mektoub est de marcher le c*l plein de mer*e séchée parce que le PQ ne fait qu’aplatir ce que vous êtes depuis la nuit des temps. » a ajouté Housni en légende de son tweet.