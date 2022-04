Wejdene fière d’être validée par Booba qui réagit avec des dossiers compromettants sur son manager

Wejdene s’est exprimé sur la fois ou Booba a validé son titre Coco mais cela ne lui a pas vraiment plu ! La déclaration a fait réagir B2O en conseillant à la jeune chanteuse de changer de manager avant de balancer des gros dossiers contre Feuneu qu’il avait déjà clashé l’année dernière suite à la révélation d’anciens tweets dans lesquels il est ciblé.

Questionnée par Konbini sur sa validation par Booba, Wejdene a décrit, « C’est quand j’avais Coco, j’avais fait 5 millions en 24H et là il m’a mentionné et il m’a dit ! ‘Laisse-nous un peu de place…’ C’était flatteur. Je me dis mais… Wejdene, il t’arrive vraiment ça ? Enfin Booba, il te mentionne et tout. Du coup, je suis restée sur la conversation et j’ai dit, je suis allée sur le compte de Booba et j’ai dit mais c’est vraiment lui. Je voyais sa pastille bleue et du coup, je dis ‘Wahou.' ». « Je me souviens de ça parce que c’était le truc qui m’avait le plus marqué » précise-t-elle à la fin de la séquence relayée par Kopp.

Booba adresse un message à Wejdene pour démolir Feuneu

« Wejdene, mon conseil aujourd’hui serait… change de manager, c’est un raciste mégalomane et incompétent sur la durée.. » déclare Booba en description la vidéo avant d’affirmer avoir des archives compromettantes à l’encontre de Feuneu. « Nous avons évidemment tous ses tweets racistes archivés dans fichiers piraterie ». Le rappeur de 45 ans fait référence à l’affaire des anciens messages postés en 2013 par son manager qui ont refait surface au mois de novembre 2020 dont l’un à son encontre, « Booba je peux le niq*** en vrai ! MDR ». Le DUC avait prôné l’apaisement à l’époque mais semble depuis être revenu sur sa position.

Au mois d’avril dernier, Booba avait en effet ressorti une capture d’un ancien message en privé de Feuneu qui recherche des mannequins. l’interprète de Ratpi World avait répondu en se mettant en scène dans un film entrain de pointer un doigt avec la légende « Sortez » pour recaler cette demande. Cette fois-ci, il est allé encore plus loin en regroupant tous les tweets qui font polémique du manager de Wejdene avec le message « C’est là au coffre Nwar. Prêt à jouer…car ici certaines choses ne passent pas et ne passeront jamais » avant de poster une partie des fameux tweets ou encore pour le ridiculiser sur son style vestimentaire.