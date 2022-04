Benjamin Epps s’amuse d’un feat avec Jul, Naps et SCH

Benjamin Epps a profité du 1er avril pour troller les internautes en piégeant ses fans avec l’annonce d’un nouveau projet avec des collaborations inattendues en compagnie des rappeurs Marseillais Jul, Naps et SCH. Le rappeur originaire du Gabon a réussi à faire le buzz avec son poisson d’avril avec une blague plutôt réussie.

En début d’année, Benjamin Epps a dévoilé son nouveau projet, un EP 8 titres intitulé « Vous êtes pas contents ? Triplé » dont un extrait a agité le rap game avec le single « Vous êtes pas contents ? C’est pareil ! » dans lequel le jeune rappeur place la punchline « Les rappeurs sont déclassés par SCH, JuL et Naps« . Un tacle sur lequel il s’était ensuite expliqué en l’assumant et en affirmant ne pas craindre de citer les noms d’autres rappeurs dans ses morceaux.

Benjamin Epps est un sacré blagueur

« Ces mecs-là, je ne les écoute pas, leur musique ne me parle pas. Pour être tout à fait franc, je n’aime pas trop ce qu’ils font », s’était-il confié dans une interview avec XXLAuMic sur les trois rappeurs Marseillais ciblés dans sa chanson puis de se justifier sur cette attaque. « Quand tu allumes la radio en France, ce sont ces mecs-là que tu entends. Quand tu allumes la télé, ce sont ces mecs-là que tu vois et que tu entends. Donc à la toute fin, c’est eux qui font l’actualité, ce sont eux qui font les plus grosses ventes et c’est eux qui ont le terrain. ».

Des propos qui ont inspiré Benjamin Epps pour faire une petite blague à ses fans à l’occasion du premier avril et plusieurs internautes y ont cru. « Un nouveau projet ce soir à minuit » a-t-il commencé à annoncer sur Instagram pour attirer l’attention de ses fans de façon ironique avant de poursuivre « Featuring : Jul, Naps, SCH, Westside Gunn ». Un message surprenant suite à sa fameuse phrase contre les trois artistes de la ville phocéenne sur une connexion improbable. « Poisson d’avril ! Vous l’aurez sans doute compris. C’était marrant de lire vos messages, merci à ceux qui ont joué le jeu. En ces temps difficiles, on a besoin de déconner un peu. Surtout prenez soin de vos familles, c’est le plus important ! » s’est-il amusé à expliquer après quelques heures d’interrogations de la part des internautes.