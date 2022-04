Booba choque en soutenant Zemmour et se fait lyncher sur Twitter

La réaction de Booba est totalement inattendue ! Après avoir dénoncé à plusieurs reprises les discours d’Eric Zemmour notamment celui à l’encontre des Sénégalais cette semaine, l’ancien compère d’Ali du groupe Lunatic vient de valider une récente déclaration du polémiste français dans campagne pour l’élection présidentielle ce qui a déclenché une véritable tollé sur Twitter, les critiques à son encontre ont fusé.

B2O sous le feu des critiques

Exilé aux États-Unis, le père de Luna et Omar reste toujours à l’affût de l’actualité en France pour faire part ouvertement de son avis et exprimé ses prises de positions même lorsqu’il s’agit de la politique. En attendant le premier tour des élections à la présidence, Booba a toujours déploré les propos d’Eric Zemmour en assurant qu’il sera jamais président tout en s’exprimant sa colère son discours au Trocadéro dans le politicien a affirmé que « la plupart » des délinquants étrangers sont sénégalais et qu’ils seront « renvoyés au Sénégal » mais il semble avoir aujourd’hui changé de sentiment en apportant sa force au candidat.

Le rappeur de 45 ans a fait le relai d’une vidéo sur Twitter d’Eric Zemmour avertissant contre les associations procèdent à l’endoctrinement des enfants dans les écoles. D’après lui, ces personnes n’ont rien à faire dans les établissements scolaires. « NON À L’ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS. BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR POUR CETTE INTERVENTION. JE SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE DISCOURS. CE SUJET EST BIEN TROP IMPORTANT » s’est-il insurgé tout en félicitant l’homme politique.

Booba déclenche la fureur des internautes qui appellent à son boycott

Ce tweet a rapidement enflammé le réseau social en provoquant des nombreux commentaires contre B2O qui a choqué les Twittos ne comprend pas se surprenant soutien, il s’est même retrouvé dans le Top des Tendances en France.

« Booba qui soutient des propos d’Éric Zemmour, prend des photos avec Jean Messiha, et après va insulter Vald de facho et de raciste », « Booba 1 semaine à s’acharner sur le daron de Vald pour relayer du Zemmour à 5 millions d’abonnés mdr sayais lui », « Booba, merci pour les classiques mais ici c’est fini, bon courage pour la suite. La honte, devenir la caisse de résonnance de figures politiques racistes d’extrême droite et relayer, valider, leurs discours haineux à quelques mois des élections, la honte, tu t’rends compte » peut-on lire dans les attaques contre le tweet de Booba qui a enflammé la toile.

L’artiste n’a pas répondu aux différents messages mais a assumé en épinglant son tweet sur le réseau social pour le mettre clairement en avant.

je suis dehors, je me suis enfui de table. je peux pas gérer. j’y arrive pas. je suis seule à pleurer dehors parce que putain c’est Booba et j’ai l’impression de crever https://t.co/f0d1AJ7zAi — Le poing sonneur des lilas (@sam_NEZIA) April 2, 2022

Booba j’ai aucun problème qu’il soit contre l’endoctrinement des enfants à l’ecole Mais pourquoi afficher une interview de la pire ordure du pays pour afficher publiquement un soutiens à ce qu’il dit — PiL (@siuopil) April 2, 2022