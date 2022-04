Dadju débarque à Miami, Booba veut le rencontrer tout comme Gims

Booba veut s’inviter au concert à venir de Dadju à Miami en annonçant un événement qui ne se manque pas et en espérant également la venue Gims. En clash avec les deux frères Djuna, B2O souhaitent visiblement les rencontrer en face à face lors de ce show auquel il pourrait donc assister pour régler des comptes. L’ancien membre du groupe The Shin Sekai a comme souvent pas donner suite au commentaire du DUC.

Booba met en garde Dadju avant son arrivée à Miami

Dadju prépare actuellement la sortie de son nouvel album en solo baptisé « Cullinan » pour le 13 mai 2022 dont il vient de deux dévoiler les deux premiers singles « King » et « Picsou » en featuring avec Gazo dont les deux chanteurs viennent de mettre en ligne le clip sur Youtube ce vendredi. Ce projet sera aussi accompagné avant sa parution le 11 mai du premier film nommé « IMA » de l’auteur du tube « Reine » pour promouvoir cet opus qui sera suivie d’une tournée aux Etats Unis que Booba ne compte manquer.

Booba a posté l’affiche de la tournée de Dadju avec des dates dans les villes de San Francisco, Dallas, Seattle, Los Angeles, Atlanta, New York, Washington, Boston, Chicago ou encore le 26 mai à Miami en Floride, la ville où réside le DUC de Boulogne depuis plusieurs années. « Dadju, ah gars un événement comme ça, ça se loupe pas ! C’est dans quelle salle à Miami ? Y aura ton frère aussi ? » a-t-il réagi en publiant le visuel dans une story Instagram. Comme la promesse de sa confrontation avec Vald cet été au festival des Francofolies, reste à voir si Kopp tiendra parole ou non alors qu’au mois d’octobre dernier il s’était imaginé faire un remake d’Orly avec le frère de Gims et sa femme DemDem après les avoir croisé de loin à l’aéroport.