The Game affirme qu’un blanc est l’auteur de la blague de Chris Rock contre Will Smith

The Game assure que Will Smith est traité injustement à cause de sa couleur de peau dans l’affaire de la gifle contre Chris Rock suite la blague contre Jada Pinkett Smith, et cite comme exemple le tir mortel accidentel d’Alec Baldwin sur le film Rust ! Le rappeur Californien pense que tout était calculé pour créer cette situation, qui a clairement explosé dans les médias mondiaux.

C’est le scandale du moment, la baffe de Will Smith envers Chris Rock suite à une mauvaise blague sur sa femme pendant la cérémonie des Oscars 2022, The Game a réagi à toute cette polémique avec étonnante théorie sur toute cette affaire qui agite le presse depuis une semaine. « Ils ne voulaient même pas le lui donner en premier lieu… Il a agi par impulsion et a foutu une gifle par frustration et embarras au nom de sa femme. La plupart des personnes qui ont une opinion sur la situation ne sont pas dans une relation engagée, et encore moins dans un mariage de plus de 20 ans, pour peser contre ses sentiments en la matière. » a déclaré le rappeur Américain avant de poursuivre, « Il est humain et la comédie n’est pas toujours une excuse pour humilier publiquement les gens, surtout lorsqu’ils sont assis juste devant et au milieu. Bien que la violence, où qu’elle existe, doit toujours être représentée sous un jour négatif, il s’agissait d’un coup de pied au c** pour défendre une femme qui se bat contre un problème de santé très délicat. ».

Un blanc aurait écrit le tacle de Chris Rock contre la compagne de Will Smith selon The Game

« Je terminerai en disant qu’ils ne veulent pas que nous soyons égaux, qu’ils ne l’ont jamais voulu et qu’ils ne le voudront jamais… Cet imbécile d’Alec Baldwin a pris la vie d’une femme sur le plateau et a obtenu la sympathie du même Hollywood qui essaie de condamner l’un de nos plus grands acteurs de l’histoire. Il se trouve qu’il est noir !!!! » a ajouté The Game avant d’expliquer « Harvey Weinstein n’a dû renoncer à aucune accolade ou récompense et Roman Polanski s’est rendu coupable de relations sexuelles avec une mineure, puis a disparu, est devenu un fugitif et a quand même reçu un prix. Sans rapport avec Hollywood mais quand même un exemple de privilège blanc, Kyle, quel que soit son nom (NDLR: Rittenhouse), a tué des gens volontairement et n’a pas eu un seul jour de prison… Mais vous enquêtez sur une gifle… ».

« Franchement… On ne se réveillera jamais. Et vraiment, derrière des portes fermées, ils se moquent tous de notre c** noir, parce que, en fait, ils ont probablement écrit la blague dans le prompteur de Chris et ont fait en sorte qu’ils se disputent » a ensuite conclu le rappeur américain sur cette affaire qui a bien amusé 50 Cent ces derniers jours.