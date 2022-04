Gradur offre à sa femme une magnifique Porsche pour son anniversaire

L’amour n’a pas de prix pour Gradur qui n’a pas été hésité à le prouver avec l’énorme surprise réservée pour son épouse à l’occasion de son anniversaire. Le rappeur du 59 a offert une voiture de luxe à son femme, une séquence qu’il a entièrement filmé et posté sur les réseaux pour le partager avec ses fans.

Le superbe cadeau de Gradur à sa compagne

Très discret sur sa vie privée, l’artiste père de deux enfants s’est marié en 2017 et des photos de l’événement avaient fuité sur la toile. Gradur s’était ensuite confié sur cette union lors d’une interview accordé à QG en révélant une étonnante anecdote. « Tout le monde sait que je suis marié. Après, voilà, j’essaie de protéger un peu ma vie privée. Aujourd’hui, quand tu es quelqu’un de connu, c’est la seule chose que tu essaies de protéger. Mon mariage, c’était un beau mariage. Ça s’est bien passé. » avait-il commencé à expliquer avant décrire sa mésaventure en faisant tomber sa compagne. « J’avais juste peur de rater la marche… Et c’est ce qui est arrivé. J’en ai raté une. La deuxième, j’ai réussi ! Je me suis dit : ‘Si je tombe, j’emporte ma femme avec moi. On tombe tous !‘ Il fallait que je fasse attention. C’était des grosses marches ! Mais tu es là, tout le monde crie donc toi tu regardes droit devant ».

Cet incident n’a pas empêché Gradur de s’unir avec son épouse avec qui il est toujours en couple aujourd’hui. Pour l’anniversaire de cette dernière, l’auteur du tube « Ne Reviens Pas » a offert une splendide Porsche Macan d’une valeur estimée à plus de 60 000 euros et il a partagé la réaction de la jeune femme sur ses réseaux.