PLK devient milliardaire en…

Le rappeur de Panama Bende cartonne !

Une belle consécration pour le jeune rappeur parisien de 24 ans, PLK vient de rejoindre le cercle fermé des rappeurs français ayant passé le cap du milliard d’écoutes. Une performance que des nombreux rappeurs français ont réalisé ces derniers mois comme Koba LaD, Maes, SCH ou encore plus récemment Vald qui prouve l’énorme popularité du rap français sur la plateforme de streaming et auprès des auditeurs.

PLK poursuit son ascension !

Après une carrière lancée en solo au sein du groupe Panama Bende, PLK démarre une carrière en solo en 2015 avec deux EP, « Peur de me tromper » et « Dedans » avant de rejoindre en 2017 le label Panenka Music. Il poursuit avec deux mixtapes « Ténébreux » puis « Platinum » et commence à se faire une place en solo sur la scène du rap français avant de connaitre son premier grand succès en 2019 avec son album « Polak » certifié double disque de platine qui est suivi de la mixtape « Mental » disque de platine. En 2020, il signe sa plus grande réussite avec l’album « Enna » désormais certifié triple disque de platine.

Le succès de ENNA a permis à PLK d’atteindre le milliard

Aujourd’hui, PLK vient de réussir à passer la barre symbolique du milliard de streams sur Spotify avec dans les détails 47 millions d’écoutes pour « Ténébreux », 95 millions de streams pour « Platinum », 258 millions d’écoutes pour « Polak », 241 millions de streams pour « Mental » et enfin 380 millions d’écoutes avec « Enna ». Au niveau des singles, il a fait un énorme carton sur sa collaboration avec Soso Maness sur « Petrouchka » totalisant plus de 80 millions de streams sur la plateforme de streaming alors que les titres « Un peu de haine », « Problèmes » et « Pilote » en featuring avec Hamza cumulent tous plus de 60 millions d’écoutes.