Ruby Nikara recardée sèchement par Cyril Hanouna dans TPMP

Après son buzz de la vente de l’eau de son bain, la rappeuse/influenceuse Ruby Nikara s’est fait remettre en place par Cyril Hanouna dans son émission à l’occasion des 12 ans de Touche Pas A Mon Poste, l’animateur en a profité pour régler des comptes avec la jeune femme désormais suivie par près de 500 000 internautes sur Instagram.

Lors de cet événement le 1er avril dernier, Cyril Hanouna a tout d’abord demandé à ses chroniqueurs de s’exprimer sur les meilleures séquences de TPMP des douze dernières années. Dans la suite du programme, le présentateur est revenu sur les moments plus drôles de ces dernières semaines entouré de Guillaume Genton, Gilles Verdez, Delphine Wespiser, ils se sont amusés notamment du passage de Ruby Nikara qui les a visiblement bien fait rire sur le plateau télévisé.

Ruby Nikara a présenté son activité en tant qu’influenceuse avec le lancement de sa boutique en ligne pour vendre dans un bocal l’eau utilisé dans son bain pour un montant de 1500 euros le litre ainsi que ses sous-vêtements portés au prix de 100 euros. Cette vente a fait polémique sur la toile, la jeune femme s’est expliqué dans TPMP pour tenter d’expliquer sa démarche et répondre aux critiques mais les chroniqueurs n’ont pas vraiment compris son surprenant concept qu’elle a eu du mal à défendre.

« Je me fais du bien dans le bain et je revends. Tout se vend et tout s’achète. » a déclaré Ruby Nikara avant de lâcher, « A moi les Lamborghini ». « A vous la connerie surtout » a réplique Hanouna pour remettre en place l’influenceuse et se moquer d’elle.