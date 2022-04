Tupac et Biggy très appréciés par Wejdene qui dégomme les rappeurs américains actuels

Le Raplume a invité Wejdene dans le format « On parle rap avec » pour parler de rap avec artistes qui justement ne n’en font pas. Elle s’est exprimée sur ses goûts dans ce genre musique en affirmant appréciée Tupac et Biggy mais en déplorant que les rappeurs américains d’aujourd’hui manque de diversité en assurant qu’ils font souvent la même chose.

Wejdene influencée par Tupac et Biggy ?

En pleine préparation de son second album avec la sortie d’un premier single nommé « La meilleure » et de sa première tournée dans toute le France, Wejdene fait actuellement le tour des médias et vient de faire un passage chez le média Raplume pour parler de rap français et aussi de rap américain. « Les plus talentueux je pense que ça a été Young Money. Moi en tout cas le rap us je l’ai connu avec le label Young Money. Très talentueux, très forts. Après j’ai beaucoup écouté Tupac, j’ai beaucoup écouté de Biggy, j’ai beaucoup écouté de P Diddy. Et je trouve que c’est eux les plus forts aussi. Mais les rappeurs d’aujourd’hui, qui viennent d’arriver, sont aussi talentueux. Mais pour moi les plus talentueux ça restera les anciens en fait. » a-t-elle confié sur sa découverte du rap provenant des Etats Unis.

Le Rap US manque de renouvellement

« Je trouve qu’en rap us c’est un peu tout le temps la même chose. Je te parle par exemple de Lil Baby et de Lil Durk, je trouve qu’ils font un peu la même chose tu vois. En plus ils ont tous les mêmes blases et tout. » a également constaté Wejdene alors que le clip du titre « La Meilleure » approche les 4 millions de visionnages sur Youtube en dix jours d’exploitation et que son manager Feuneu vient de s’attirer les foudres de Booba.