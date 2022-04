Wejdene révèle son manager Feuneu écrit ses textes, Booba le ridiculise

Feuneu vient encore de prendre cher de la part de Booba qui a déjà conseillé la semaine passée à Wejdene de changer de manager tout en dévoilant des tweets compromettants en l’accusant d’être raciste. Il vient d’en remettre une couche en ressortant une ancienne interview dans le jeune chanteuse de 17 ans qui déclare que son célèbre producteur écrit les textes de ses chansons.

Le manager de Wejdene moqué par B2O !

L’année dernière en pleine promo pour la sortie de son la réédition de son premier album 16, Wejdene était de passage chez Melty pour une interview dans laquelle elle est revenue sur ses débuts dans la musique puis son fulgurant succès avant de se confier sur la réalisation de ses titres en révélant être aidée par Feuneu pour l’écriture des paroles. « Comment elle fait pour créer ses sons » interroge le journaliste. « La plupart c’est Feuneu qui écrit et je repasse derrière en gros. Je vois ce que je n’aime pas. Il faut que se soit aussi ma personnalité. Des fois je peux trouver une petite phrase et la glisser, ça dépend si j’ai de l’inspi ou pas » répond la jeune artiste. Des propos que Booba n’a pas oublié et a décidé de s’en amuser.

Habitué a avoir des dossiers sur tout le monde puis de menacer de les sortir, Booba a relayé dans une story Instagram sur la page OKLM cette séquence de l’entretien de Wejdene pour Melty afin de se moquer de Feuneu. En effet le DUC de Boulogne a ensuite relayé une image avec les paroles du single « Je t’aime de ouf » de la chanteuse. « Je t’aime de ouf, je crois que je t’ai dans la peau. Même le matin, t’es beau, j’ai rêvé que de toi. T’es mon prince dans le château », peut-on lire sur le visuel que B2O a mis en avant afin de se moquer du manager en laissant sous entendre qu’il aurait été l’auteur de cette phrase.