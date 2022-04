Damso remplit 2 nouveaux AccorHotels Arena en 35 minutes avant son départ

L’incroyable performance Damso avec 4 Bercy sold-out

Damso présentera son dernier album « QALF » la scène parisienne à l’AccorHotels Arena en fin d’année et le rappeur Belge fera au total 4 représentations à Paris au mois de décembre. En effet face à la ferveur du public Dems a été contraint d’ajouter deux nouvelles dates en raison de l’engouement pour acquérir des places et la billetterie en ligne ouverte ce matin a immédiatement connu le même succès que précédemment.

Alors que les places des deux premières dates de concert se sont vendues en un temps record, Damso a répondu à la demande de son public en ouvrant deux nouvelles dates qui auront lieu le mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2022 tout en précisant que cette fois-ci se seront les ultimes dates ajoutées. Après avoir réussi à remplir les 20 000 places de l’AccorHotels Arena de Paris en moins de 30 minutes lors de la première vente puis en 20 minutes pour la seconde, ce vendredi Dems a encore fait très fort. Tous les billets mis en vente se sont écoulés en 35 minutes.

Dems va réunis plus de 80 000 personnes à Paris

Damso devrait donc réunir environ 80 000 personnes sur les 4 dates programmées à l’AccorHotels Arena en ayant vendu tous les billets en moins de 2 heures au cumul. L’auteur du titre Macarena a été l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify le jour de la sortie de son album QALF et le rappeur Francophone le plus streamé dans le monde ce jour-là. Il a aussi obtenu plus d’une cinquantaine de single d’or et son album QALF est certifié triple disque de platine.

Après les concerts à Paris fin 2022, Damso devrait faire une pause musicale car il a récemment annoncé son départ sans donner plus d’indication à ce sujet. « Ah la Nation. Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ. Puisse Dieu vous bénir, on se voir bientôt avec tous les comptes, on va fêter. » a-t-il déclaré il y a quelques jours sur Instagram.