Vegedream lynché par les internautes pour sa reprise de Timberlake

Les internautes n’ont pas été tendres avec Vegedream qui a fait le choix de s’inspirer d’une reprise d’un titre de Justin Timberlake pour son retour avec le premier extrait de son prochain album. Les auditeurs n’ont pas été convaincus par cette décision artistique et l’ont vivement critiqué sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter.

Les Twittos prennent à partie Vegedream

En attendant la parution de son nouvel opus baptisé « La boîte de Pandore », Vegedream vient de dévoiler deux nouveaux singles avec le morceau « Pansement » en compagnie de Nej’ puis le titre « Intro » produit par DJ Kabongo et Evasao ainsi que son clip disponible sur Youtube réalisé par Yanis Djam. Dans cette dernière chanson l’auteur du tube de la coupe du monde 2018 avec « Ramenez la coupe à la maison » a repris le classique « Cry Me a River » de Justin Timberlake paru en 2002.

Cette reprise de Timberlake divise les internautes

Ce clin d’œil à Justin Timberlake en reprenant l’un de ses morceaux les plus connus de sa carrière n’a pas vraiment été apprécié des internautes. En effet cette démarche de Vegedream a interpellé les auditeurs qui se sont exprimés en masse sur Twitter pour se moquer de son interprétation. « JUSTIN TIMBERLAKE VIENT VOIR ! », « Genre Vegedream il est rentré en studio, il a hurlé « PlEuReR dEs RiViÈÈÈÈrEs » et personne ne lui a rien dit ? Nooon, vous voyez quand on vous dit que vos potes qui disent « louuurd frero » en studio sont trop hypocrites là, c’est ca. », « Vegedream a chaque fois il s’enfonce un peu plus…carrément il hurle dans tes oreilles « Tu vas pleurer des rivières » RIP le son de Justin Timberlake » peut-on notamment dans les réactions sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Genre Vegedream il est rentré en studio, il a hurlé « PlEuReR dEs RiViÈÈÈÈrEs » et personne ne lui a rien dit ? Nooon, vous voyez quand on vous dit que vos potes qui disent « louuurd frero » en studio sont trop hypocrites là, c’est ca. — 𝚁𝚊𝚟𝚊𝚐𝚎⚡️ (@lvnsky_) April 7, 2022

Vegedream a chaque fois il s’enfonce un peu plus…carrément il hurle dans tes oreilles « Tu vas pleurer des rivières » RIP le son de Justin Timberlake 💀 https://t.co/HzLwdAarCf — مرىم ملىح 🥀 (@msmlayah) April 7, 2022

Fallait que Vegedream arrête après Ramenez la coupe à la maison — Calvin Cambridge 🇩🇴 (@ElcrazyToutdoux) April 7, 2022

Vegedream est devenu un cauchemar là https://t.co/kax5aWQGYN — Bagz 🇨🇩🇬🇧 (@Pantheroo_160) April 7, 2022