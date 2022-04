Booba détruit Dylan Thiry qui rêve toujours de le combattre

Booba démolit Dylan Thiry qui veut se battre contre lui

Après sa cuisante défaite face à Benjamin Samat, Dylan Thiry veut toujours monter sur le ring pour premièrement prendre sa revanche sur son rival mais aussi pour affronter Booba. L’influenceur a toujours l’objectif de pouvoir organiser un combat contre B2O même s’il s’est déboîté l’épaule lors de son combat mais le rappeur de 45 ans n’est clairement pas emballé par cette idée.

Avant sa défaite face à Benjamin Samat, Dylan Thiry a publiquement annoncé se préparer pour se battre contre Booba dans un combat de boxe. Suite à cet événement, l’ancien candidat de télé-réalité ne s’est pas démonté et a réaffirmé ses intentions de monter sur le ring. « Il y a quelqu’un que j’aimerai bien affronter et ça va se faire parce qu’il n’aura pas le choix sinon on saura tous que c’est une grosse victime, c’est Booba. Booba » avait-il déclaré. Kopp avait ensuite salué le courage du jeune influenceur tout en s’amusant de la vidéo dans laquelle il crie de douleur en raison de sa blessure à l’épaule.

B2O ne porte aucun intérêt à un éventuel combat

Les deux hommes ont finalement eu un échange en privé sur Instagram que Booba a décidé de révéler pour attaquer Dylan Thiry et mettre fin à ses espoirs d’obtenir son combat. « J’achète que sans code promo moi (…) Je vais chez Cyril ce soir regarde C8 » commente l’influenceur. « J’peux pas j’ai un métier moi j’travaille. Tu vas raconter ta défaite ? Fier de tes faiblesses. En tout cas merci, on a bien rigolé. Bonne chance pour la suite » a répliqué le DUC. Le jeune homme lui propose d’en reparler dans quelques mois. « Bai*e toi boloss » l’insulte ensuite B2O. « Les jours où tu auras les couilles tu m’appelles sans casque bien sûr et même avec une épaule décrocher » ajoute l’ancien compagnon de Fidji Ruiz.

Booba a ensuite affiché la suite de cette conversation privée dans laquelle il se moque de la vidéo de l’épaule déboitée de Dylan Thiry, ce dernier hurle sa souffrance. « Le gars, il est au bout. Pourquoi tu mords un chiffon, sale fou. » déclare-t-il avant de s’amuser d’une vidéo titrée « Dylan Thiry qui s’est fait démolir par Benjamin Samat » puis de conclure en révélant qu’il aurait eu une liaison avec un autre homme.