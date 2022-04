Maeva Ghennam défie Milla Jasmine pour se battre sur le ring

Maeva Ghennam prête à régler des comptes avec Milla Jasmine dans un combat de boxe

Alors qu’aux Etats Unis se sont les Youtubeurs Jake et Logan Paul dans des combats, en France les influenceurs se sont également lancés dans ce type de règlement de comptes comme récemment entre Benjamin Samat et Dylan Thiry qui ont visiblement donné des idées à Maeva Ghennam pour affronter Milla Jasmine sur le ring.

J’aimerais trop combattre

Dylan Thiry a fait le buzz cette semaine avec son combat contre Benjamin Samat et souhaite déjà mettre en place une revanche après avoir été battu sur le ring. Cette évènement a inspiré Maeva Ghennam pour provoquer Milla Jasmine dans un face à face. La célèbre candidate des Marseillais a posté une vidéo sur son compte Snapchat dans laquelle elle explique tout d’abord : « L’année dernière, on m’avait proposé de faire le même genre de combat face à Manon, parce que Manon et moi on ne se parlait plus et finalement ça ne s’est pas fait parce qu’on se reparle. Mais du coup, je suis grave chaude. ».

Maeva Ghennam précise ensuite « J’ai regardé le combat et ça m’a grave donné envie. » suite au duel entre Benjamin Samat et Dylan Thiry. La jeune annonce ensuite vouloir se battre avec Milla Jasmine. « J’aimerais trop combattre face à Milla. Milla et moi on n’est plus amies et franchement, j’en ai déjà parlé à Magali, notre agent, et si elle est chaude, la vie de ma mère je le fais. » affirme-t-elle avant de défier sa rivale. « Donc s’il te plaît Milla fais-le ! Viens on se bat sur un ring ! Envoyez-lui ma story, il faut qu’on le fasse, vraiment ! Et en plus, si tu acceptes, on est vraiment au même niveau. Parce que je pense que tu n’as jamais fait de boxe de ta vie, moi c’est pareil. Au moins on ira s’entraîner et après on règle nos comptes sur un ring. ».