Shay : une triste nouvelle annoncée à ses fans

Fin de carrière pour Shay ?

Une bien triste nouvelle pour le rap game se précise ! Shay, la rappeuse révélée par Booba ne devrait pas faire son retour musical très attendu par ses fans. L’ancienne chanteuse du 92i a quasiment disparu de la circulation depuis plusieurs mois et n’a plus donné signe de vie sur les réseaux sociaux depuis fin 2020 et le public risque de perdre espoir de la revoir avec cette mauvaise à son sujet qui vient de tomber.

Après la succès de son premier album en solo « Jolie Garce » en 2016, Shay a présenté 2019 son deuxième projet avec « Antidote », les deux opus sont certifiés disque d’or. Depuis la parution de ce second album et la sortie du clip « Liquide » en compagnie de Niska, l’artiste Belge n’a plus fait d’apparition sur la scène musicale et a lancé sa carrière dans le milieu de la mode en devant l’égérie de Puma avant de continuer cette aventure avec Burberry puis de faire la couverture au Japon du magazine Vogue. Depuis le mois d’octobre 2020 avec l’annonce de sa participation à l’adaptation francophone de son émission Rhythm + Flow dans le jury aux côtés de Niska et SCH, elle s’est fait très discrète.

La triste annonce sur la rappeuse Belge

Le frère de Shay, Le Motif vient d’accorder sur Instagram avec les internautes une session de questions/réponses en livrant notamment son Top 5 de la rappeuse avant de réponde au commentaire d’un fan « Elle manque au game », « Je crois elle reviendra plus » a-t-il réagi. L’absence de Shay devrait donc se prolonger même si le public pourra se réconforter de la retrouver prochainement dans le programme de Netflix, « Rythm + Flow : Nouvelle école » qui pourrait peut être lui redonner l’envie de relancer sa carrière meme si cela semble donc désormais compromis.