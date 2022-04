Booba humilie Zemmour avec ses 7% ainsi que les grands perdants Pécresse et Jadot

Booba dégomment les « Nuls » des élections

Toujours aussi présent sur les réseaux pour commenter l’actualité politique, Booba s’est satisfait des défaites d’Eric Zemmour, Valérie Pécresse et Yannick Jadot après les résultats du premier tour des élections présidentielles ce dimanche 10 avril. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent face à face après le premier tour dont les chiffres des votes ont bien amusé le DUC.

Comme prévu par les sondages Emmanuel Macron passe le premier tour en-tête avec 28% des votes suivi de Marine Le Pen avec plus de 24% des votes devant Jean-Luc Mélenchon avec 22% des voix et Eric Zemmour qui a récolté 6,8% de votes. Le polémiste français est seulement quatrième fait mieux que Valérie Pécresse (4,8%) et Yannick Jadot (4,6%) mais cette échec a bien fait rire Booba qui a profité de l’occasion pour se moquer une nouvelle fois du candidat d’extrême droite.

B2O jubile après les résultats du 1er tour

En effet Booba a posté un ancien tweet du 5 avril dernier d’Eric Zemmour dans lequel il affirme « Je serai au second tour. Ensuite je serai président de la République, soit leader de l’opposition » avec les hashtags « Elysee2022 » et « JeVoteZemmourLe10avril ». « Zemmour KÉKIÇÉPAÇÉ?! #soitklawi » a commenté l’interprète du titre Boulbi. Il a ensuite publié avec une capture d’écran des résultats du président du parti Reconquête, de Jadot et Précresse avec la légende « LES NULS ».

Le DUC a également adressé un message à Yannick Jadot. « Moi si m’vous fournissez la preuve ( avec photo ) que vous hébergez un Ukrainien ( donc photo de vous deux au salon sur le canapé ) je fais un virement directement. #queléchec » a-t-il déclaré avec copie d’écran d’un tweet du militant écologiste qui lance un appel aux dons pour rembourser sa campagne car il n’a pas atteint les 5% des votes nécessaires.