Youssoupha confie avoir plus de 70 frères et sœurs

La confidence folle de Youssoupha sur ses frères et sœurs

En pleine promotion du projet « Neptune Terminus : Origines », une nouvelle version de son sixième album solo, Youssoupha s’est exprimé dans l’émission Planète animée par Fred Musa sur Skyrock au sujet de sa grande famille en révélant suite à une question à ce sujet l’étonnant nombre de ses frères et ses sœurs.

Youssoupha poursuit les apparitions médiatiques pour défendre son dernier album qui fait suite à « Neptune Terminus » paru il y a un an en ajoutant 10 morceaux à cet opus sous forme de réédition en tant que prequel du projet. Dans cette nouvelle version Youss a invité trois rappeurs, Georgio sur le single « Au clair de la lune » ainsi que Benjamin Epps et Lino sur le titre « Dessalines Flow ».

Tabu Ley a plus de 70 enfants

L’interprète de « Dreamin' » était de passage toute la semaine dernière dans les locaux de Skyrock pour présenter aux auditeurs de la radio cet album. A cette occasion, Youssoupha a dévoilé le nombre de ses frères et sœurs suite à un questionnaire lancé par Fred Musa aux invités de l’émission dont aucun d’entre eux n’a trouvé la bonne réponse.

Le rappeur français a affirmé en avoir plus de 70 avant de confier une anecdote sur Niska. « J’avais fait un concert à Evry quand Niska était jeune, et il m’a demandé si j’étais le fils de Tabu Ley. J’ai répondu : « Pourquoi, t’es son fils aussi ? ». Le père de Youss est le célèbre chanteur congolais Tabu Ley Rochereau qui semble donc avoir plus de 70 enfants avec différentes femmes.