Gims : ses impressionnantes performances en tant que rappeur

Le succès de Gims ces dernières années est incroyables !

Les chiffres le prouvent une nouvelle fois, l’ascension de Gims est fulgurante. De retour sur scène avec la Sexion D’Assaut pour une série de concerts dans toute la France, Meugui a récemment partagé dans une story les records de sa carrière dans le rap français qu’il a cumulé en solo après ses débuts avec le groupe parisien.

En effet le leader de la Sexion D’Assaut a posté un visuel sur Instagram intitulé « Quelques records de Gims en tant que rappeur ». La mari de DemDem est le premier rappeur et le seul actuellement en France à avoir plus de 10 millions d’abonnés sur la plateformes d’hébergement de vidéos, Youtube. Il est également le 1er rappeur en France à avoir atteint 5 milliards de vues cumulées sur sa chaîne Youtube.

Gims est aussi le premier rappeur français à détenir plus de 10 millions d’abonnés sur Facebook, à avoir un double disque de diamant sur trois albums consécutifs (le seul actuellement détenteur de ce record). Meugui est également le premier et le seul rappeur en France à s’être produit au Stade de France devant plus de 75 000 spectateurs, une performance que Soprano au mois de mai et Booba au mois de septembre de cette année devraient égaler.

Gims totalisent également plus de 5,6 milliard de vues sur Youtube, près de 3 millions d’abonnés sur Instagram et 6 millions d’auditeurs pas mois sur la plateforme de streaming, Spotify.

A lire aussi : Gims se balade seul dans le métro et personne ne le reconnait