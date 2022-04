Atlético Madrid vs Manchester City : une grosse bagarre éclate après le match [Vidéo]

Ce mercredi soir Manchester City a concédé le match nul (0-0) face à l’Atlético Madrid pour passer en demi-finale de la Ligue des Champions après la victoire (1-0) lors de l’aller mais la rencontre a été marquée par une échauffourée entre les joueurs quelques minutes avant la fin du match. L’incident s’est poursuivi après le coup de sifflet final dans le couloir du stade du Wanda Metropolitano.

La tension était palpable au Wanda Metropolitano entre les joueurs des deux équipes pendant le quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester City. Un premier incident a eu lieu sur le terrain à la 89ème minute de jeu suite à une tacle virulent de Felipe sur Foden sur la ligne de touche. Le joueur Madrilène a donné un coup à l’Anglais avant de se relever. Le Citizen est ensuite resté au sol et Savic a tenté de le relever par le maillot avant de tirer les cheveux de Grealish après un attroupement de tous les joueurs, des remplaçants et des membres du staff des deux clubs.

Après plusieurs minutes de tension, les esprits se sont un peu apaisés sur la pelouse. L’arbitre a adressé un deuxième carton jaune à Felipe synonyme d’expulsion puis de sifflet la fin du match après plusieurs minutes d’arrêts de jeu. Les échanges se sont enchainés sur le chemin des vestiaires comme le prouve les images de RMC Sport des échauffourées dans le couloir du stade avec notamment Sime Vrsaljko en pleine embrouille face à Kyle Walker.

📽 Les images des échauffourées entre l’Atlético et City après le coup de sifflet final dans le couloir du Wanda Metropolitano. pic.twitter.com/krp7EKCdl1 — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2022