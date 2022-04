6ix9ine toujours sous la menace de dangereuses représailles ?

Les ennemis de 6ix9ine annoncent la couleur !

6ix9ine s’est offert un gros buzz avec son remix de Bande Organisée, le célèbre tube de Jul mais il pourrait subir des représailles de ses ennemis qui ont tenu à lui rappeler son passé sulfureux ainsi que sa réputation de balance pour avoir lâché son ancien gang en collaborant avec les autorités. Les rivaux du rappeur américain n’ont pas apprécié son récent passage dans le quartier de Bushwick, à Brooklyn.

6ix9ine est enfin de retour après les révélations qu’il serait ruiné en affirmant dans son dossier face au tribunal : « En ce moment, j’ai du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas si je recevrai un jour le genre d’avances que j’ai reçues avant mon arrestation et ma carrière est aujourd’hui au point mort. Avant mon arrestation, j’ai reçu d’importantes avances dans le cadre de contrats d’enregistrement et de merchandising. Cependant, je ne reçois plus rien en vertu de ces accords car je n’ai toujours pas récupéré mes royalties. En sortant de prison, j’ai dû essayer de relancer ma carrière mais j’ai été absent pendant deux ans et cela m’a fait perdre tout l’élan que j’avais avant mon arrestation. Je n’atteindrais peut-être plus ce niveau de succès. ».

Le passé de Tekashi 69 resurgit

« Si la cour accorde les dommages intérêts compensatoire et les dommages intérêts punitifs demandés par les demandeurs de lors de cette enquête, elle me mettra certainement en faillite d’une manière dont je ne me remettrais jamais et cela se fera au détriment des membres de ma famille qui compte sur moi. Je ne mènerais plus jamais une vie normale puisque ma coopération a fait de moi une cible pour les Nine Trey ainsi que pou d’autres gangs je vis avec cette peur tous les jours » avait-il ajouté lors de son dernier passage devant la justice. 6ix9ine prépare désormais la sortie de son prochain single pour cette fin de semaine mais en attendant il a fait patienter les fans avec un remix de Bande Organisée mais le lieu du tournage de son freestyle a été vandalisé.

En effet le retour à New York dans le quartier Bushwick de 6ix9ine n’a pas été sans représailles, le lieu où il a tourné sa vidéo a été saccagé par plusieurs tags « RAT » lui rappelant son sulfureux passé de balance. Même s’il a pu réalisé son clip sans aucun incident, le rappeur américain n’est visiblement pas le bienvenu à Brooklyn et des ennemis ont tenu à faire resurgir son passif pour lequel il risque toujours sa vie sous la menace des représailles du gang des Nine Trey Gangsters. Il est d’ailleurs toujours entouré d’un service de sécurité pour assurer sa protection dans ses différents déplacements en public.