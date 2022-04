Da Uzi se confie sur son avocate, « on a développé une autre relation »

La véritable relation d’amitié entre Da Uzi et Maître Zadourian

Au début du mois d’avril, Da Uzi a fait son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé « Le chemin des braves ». Un projet de 19 titres sur lequel il a dédié un morceau à son avocate. À l’occasion d’une interview avec le média Interlude pour la promotion de cet opus, le rappeur français d’origine congolaise est revenu sur le lien qu’il entretient avec Maître Zadourian.

Dans cet entretien Da Uzi a fait sa revue de presse en réagissant à plusieurs informations tirées de l’actualité du moment, en s’exprimant sur les rappeurs Dinos, Nekfeu ou encore Nessbeal ainsi que le projet d’une compilation 100% Sevran. Il a également parlé de son lien avec Maître Naïri Zadourian. Cette dernière a fait libérer il y a un peu moins d’un an le rappeur suite à son arrestation pour détention d’armes et de stupéfiants. L’avocate avait réussi à obtenir la relaxe de l’artiste suite à un vice de procédure. Elle avait été ensuite pris à partie sur les réseaux, des individus l’avaient même menacé de mort.

« Elle m’a sauvé »

Cette mésaventure a aujourd’hui créé un lien d’amitié entre le rappeur français et son avocate. Da Uzi a rendu hommage à Maître Zadourian en musique en lui dédiant un titre avant de l’inviter sur scène pendant un showcase privé pour présenter son nouvel opus. Il est revenu sur cette relation entre eux au micro d’Interlude. « C’est même pas un son hommage. Naïri, après ce moment où elle m’a sauvé, on a développé une autre relation. C’est une amie, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Je peux me poser et parler avec elle de tout et de rien. Et dans ce son là, c’est comme si je lui parlais : « Ils m’ont eu, j’la sentais ». C’est pas grave il y a le baveux » décrit-il.

« Je me confie à elle, c’est une amie. Et comme je lui en devais bien une : « Maître Zadourian », connue dans toute la France. Si vous aimez bien la musique et qu’un jour vous avez un problème, vous allez penser à Maître Zadourian » précise Da Uzi en souriant.