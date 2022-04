Lacrim adresse un message à Booba sur l’annonce de sa série

Lacrim valide le projet de Booba !

Depuis leur collaboration en 2017 sur le single « Oh bah oui » produit par DST The Danger & Soulayman Beats extrait de l’album « Force & Honneur » dont le clip affiche près de 50 millions de vues sur Youtube, Lacrim et Booba se sont souvent soutenus. Les deux rappeurs français ont témoigné du respect mutuel à plusieurs reprises sur les réseaux et El Tigre vient de récidiver en réaction au dernier projet de son compère.

Les deux rappeurs se soutiennent toujours

Même s’ils n’ont plus travaillé ensemble musicalement depuis cette première connexion, Lacrim et Booba se sont parfois adressés des messages de soutien comme au mois d’octobre dernier. Le DUC avait soutenu son acolyte à l’occasion de la sortie du titre « Loi de la calle« , premier extrait de la compilation de « Le Classico Organisé » réalisée par Jul. « J’sais qu’la musique, c’est comme la drogue : tout ça, ça dure qu’un temps. À chaque contrat, j’leur prends 3 millions, fils de pu*e, j’ai pas 20 ans » kicke Karim Zenoud. « Lacrim, j’y croyais plus, je vais te pas mentir. » avait réagi B2O pour valider le couplet.

Lacrim vient de lui rendre cette force suite à l’annonce de la sortie de la série baptisée « Ourika » qui sera disponible sur la plateforme Prime Video en 2023. Booba vient de présenter la première affiche du projet co-écrit avec Clément Godard, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën. Selon les premières informations il s’agit d’un « western urbain » sur l’affrontement d’un dealer face à un flic durant les émeutes de 2005. « Ce qui est écrit ne concerne pas l’aveugle » a-t-il mis en légende de la publication sur Instagram que l’auteur de « Persona Non Grata » a relayé dans une story avec le message « C’est Nwar ça« avec des émojis « Ninja » et « Flamme » pour valider le concept en attendant l’année prochaine pour le découvrir.