6ix9ine censé être fauché jubile avec plus d’un million d’euros en liquide

6ix9ine montre à quel point il est riche

Il y a quelques semaines Tekashi 69 a affirmé devant la justice être totalement ruiné et son manager a même assuré que le sulfureux rappeur américain n’aurait plus assez d’argent pour se payer un plein d’essence mais il semble en réalité ne pas avoir vraiment des soucis financiers et n’hésite pas à afficher sa richesse.

En effet 6ix9ine vient d’apparaitre sur son compte en portant des liasses de billets tout déclarant avoir dans mains plus d’un million de dollars. « LE VRAI ROI DE NEW YORK. JE SUIS DE RETOUR ! DEMANDEZ-LEUR DE PUBLIER LEURS VOITURES, LEURS MAISONS, LEURS COMPTES EN BANQUE. […] J’AI TOUT CE QUE VOUS LOUEZ ! 2 ANS DE PAUSE DANS LE RAP. EST-CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DE MÊME ? VOUS NE POUVEZ PAS ! », a-t-il déclaré alors qu’il vient tout juste de mettre en ligne le clip de son dernier single « Giné ». Le rappeur originaire de New-York a réussi son retour musical avec ce morceau dont la vidéo a déjà atteint les 4 millions de vues en seulement 16 heures sur Youtube.

Des propos en contradiction de ceux du mois dernier dans lesquels 6ix9ine confie pourtant être fauché. « En ce moment, j’ai du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas si je recevrai un jour le genre d’avances que j’ai reçues avant mon arrestation et ma carrière est aujourd’hui au point mort. Avant mon arrestation, j’ai reçu d’importantes avances dans le cadre de contrats d’enregistrement et de merchandising. Cependant, je ne reçois plus rien en vertu de ces accords car je n’ai toujours pas récupéré mes royalties. » avait-il affirmé.

Tekashi 69 a visiblement récupéré ses royalties à moins qu’il est menti sur ses problèmes d’argent.