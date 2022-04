Gims se lance dans le NFT, Booba le tacle immédiatement

Gims suit la tendance, comme d’autres rappeurs, il a décidé de se lancer dans la cryptomonnaie ce qui n’a pas échappé à Booba. Le père de Luna et Omar a été l’un des premiers artistes français à se laisser tenter par le NFT (non-fungible token) en dévoilant deux titres inédits uniquement disponibles sous ce format qui vient également d’inspirer Meugui pour son dernier projet.

En fin d’année dernière, Booba a présenté un titre inédit et disponible uniquement en NFT avec GDC suite au succès du morceau clippé TN paru quelques semaines auparavant qui a rapporté plus de 600 000 de dollars avec la vente de 25 000 NFT. Le jeton non fongible est un format numérique permettant d’associer un objet virtuel comme une chanson par exemple pour B2O ayant un certificat d’authenticité enregistré sur la blockchain qui est une technologie de base aux cryptomonnaies. Cette démarche vient aussi de donner des idées à Gims mais pour une initiative totalement différente.

Booba s’amuse des nounours en NFT de Gims

En effet Gims vient d’annoncer dans une vidéo sur ses réseaux qu’il va animer des personnages en collaboration avec Plush NFT, le premier film d’animation associé à une collection NFT. Dès que la production du film va débuter, les réalisateurs vont mettre en vente des NFT de Teddy Bears présents dans le long métrage, des nombreuses personnalités vont incarner les voix françaises des personnages tel que Eric Judor, Kev Adams, Audrey Lamy, Camille Lellouche ou encore Meugui et son frère Dadju. Booba n’est pas vraiment emballé par ce projet et vient de le faire savoir.

« Gims dont toi tu bibi des nounous NFT. Grand diplomate comme toi » a commenté Booba en partageant la vidéo du mari de Demdem avant d’enchainer avec un tacle sur le soutien de ce dernier à Valérie Pécresse. « Gims, Valoche, elle a fait game over -5 millions, elle est sur la carapace 2 chicos en or, une tasse en fer. Tu peux la nommer ambassadrice de Yaly ».

Kopp fait référence à l’échec de la candidate à la présidence qui n’a pas atteint le seuil des 5% des votes pour se faire rembourser sa campagne et elle a lancé un appel au don pour payer les dépenses de sa campagne après cet échec. Il propose à Gims d’aider la politicienne en lui offrant un travail pour la promotion de sa marque de boisson de thé glacé, Yaly.