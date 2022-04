Cristiano Ronaldo annonce une triste nouvelle

Triste nouvelle. Cristiano Ronaldo annonce le décès d’un de ses deux enfants à la naissance seule la petite fille a survécu lors de l’accouchement.

Engagé dans une saison très difficile avec Manchester United avec seulement une décevante 5ème place au classement de Premier League à 20 points du leader Manchester City, Cristiano Ronaldo réussit tout de même à 37 ans encore des grosses performances comme le week-end avec un triplé face à Norwich pour en total de 15 réalisations en championnat et affronte Liverpool ce mardi soir. Mais avant cette confrontation CR7 vient de poster une mauvaise nouvelle sur ses réseaux suite à un drame familial.

Georgina Rodriguez, la compagne de l’attaquant Portugais devait mettre au monde des jumeaux une petite fille ainsi qu’un petit garçon mais ce dernier est mort pendant l’accouchement. « C’est avec la plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile. Notre garçon tu es notre ange. Nous t’aimerons pour toujours. » décrit le message de Cristiano Ronaldo posté sur sur son compte Instagram ce lundi.