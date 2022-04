DJ Kay Slay, la figure légendaire de New-York est décédé

Bien triste nouvelle que l’on apprend ce lundi de Pâques. DJ Kay Slay est décédé, le hip-hop vient de perdre une légende qui luttait contre la covid-19 depuis le début du mois de janvier malheureusement Keith Grayson de son vrai nom a succombé de la maladie quatre mois après avoir été hospitalisé à cause du virus..

L’information est tombée ce lundi 18 avril, le promoteur Van Silk a confirmé au média HipHopDX la disparition de DJ Kay Slay. « Le hip-hop a perdu un vrai bijou…Mon cher frère est parti. Je le connais depuis qu’il a 16 ans. C’était mon petit frère. Je l’ai présenté à beaucoup de monde et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous avons parlé pour la dernière fois en décembre parce que nous terminions le projet « Rolling 200 Deep » a-t-il annoncé sur la mort du DJ légendaire et graffeur.

« Le monde a non seulement perdu une personne dévouée à la culture hip-hop, mais aussi quelqu’un qui pouvait combler le fossé dans le hip-hop. Mon petit frère va me manquer » a précisé Van Silk. Suite à cette déclaration les hommages se sont multipliés sur les réseaux de la part des artistes et des acteurs de l‘industrie musicale.