Koba LaD supporte ouvertement Macron et lui fait passer un message

Koba LaD se mobilise contre Marine Le Pen

Avant le second tour des élections présidentielle programmé pour le dimanche 24 avril, des rappeurs français commencent à prendre la parole pour exprimer un choix de vote entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron comme Koba LaD qui a décidé d’exprimer publiquement son choix pour élire le prochain président de la république et communiquer sa position aux internautes.

Un choix assumé de soutenir Macron !

Alors que certains rappeurs comme Booba ont plutôt eu des propos très critiques envers Emmanuel Macron ces dernières semaines notamment pour son discours sur la guerre en Ukraine lancé par la Russie ou encore la crise sanitaire causée par le COVID-19, Koba LaD a de son côté visiblement une opinion bien différente. En effet celui qui vit actuellement une histoire d’amour avec la candidate de télé-réalité, Astrid Nelsia a fait passer un message sur les réseaux sur son choix de vote pour le prochain tour des élections opposant la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen à l’actuel président.

Pour Koba LaD le choix est clair, il va voter en faveur de Macron alors que des nombreuses personnes sont encore indécises quant à leur choix de vote, le jeune rappeur français a fait savoir son soutien au candidat de La République En Marche en révélant à ses abonnés sur Instagram sa position. « Emmanuel Macron t’as tout mon soutien l’ami, sors nous de ce guêpier le sang #nonalepen » a-t-il déclaré dans une story, ne souhaitant pas que la présidente du RN prenne la tête de l’État.