50 Cent réagit aux propos de Jay-Z qui qualifie Eminem de « mec blanc »

Ça chauffe, la tension monte entre 50 Cent et Jay-Z sur Eminem

On ne touche pas à Eminem pour 50 Cent toujours prêt à prendre la défense de son compère même face Jay-Z après des propos de ce dernier révélés par Snoop Dogg qu’il n’a pas apprécié et il a vivement fait savoir son mécontentement.

Snoop Dogg s’est exprimé sur le choix des artistes pour la prestation au Super Bowl LVI lors du concert de la mi-temps du match aux côtés de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et 50 Cent. Avant cet événement Slim Shady avait imposé la présence de Fifty pour accepter d’y participer. « J’ai dit à Jay-Z, je dois en avoir le coeur net. Qui va jouer lors du concert ? Il m’a dit : « Le mec blanc a demandé 50 Cent ». J’ai dit : « Qui est le mec blanc ? Jimmy Iovine? » Et il a dit : « Non, Eminem a demandé 50 Cent, et il a dit qu’il ne serait pas là s’il ne pouvait pas ramener 50 Cent avec lui. C’est spirituel. » Ce que Snoop validera : « Evidemment, c’est son gars. Et devine qui est le gars sûr de Dr. Dre ? C’est moi ! » a expliqué Snoop. Cette révélation n’a pas plu à l’interprétation de Get Rich or Die Tryin qui s’en est pris à Jazzy.

Fifty ne pouvait pas s’empêcher de réagir pour attaquer Hova

50 Cent s’est amusé à comparer Jay-Z et l’artiste-peintre gay Jean-Michel Basquiat sur la ressemblance capillaire entre eux avec le message, « Pourquoi devrait-il le préciser ? C’est la question, N.O.R.E. Ton gars essaie de se prendre pour un peintre gay« . « Pourquoi est-ce qu’il a dit « le mec blanc » ? Pourquoi il n’a pas dit le plus grand rappeur au monde ?« ajoute ensuite Fifty.

Les déclarations de Snoop risquent donc encore d’agiter le rap game aux Etats Unis dans les prochaines semaines alors que pour le moment Eminem de son côté n’a pas fait de commentaire sur cette affaire.

