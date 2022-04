6ix9ine accusé par Fivio Foreign d’acheter des vues Youtube

C’est la guerre entre 6ix9ine et Fivio Foreign !

6ix9ine et Fivio Foreign se battent pour savoir qui est le roi de New-York. Habitué à s’embrouiller avec les autres rappeurs Tekashi 69 s’est trouvé une nouvelle cible en se lançant encore dans un clash après la sortie de son dernier clip « Giné » dont la vidéo explose le compteur des vues totalisant déjà plus de 10 millions de visionnages en 3 jours d’exploitation.

Le clash a commencé avec 6ix9ine qui a tourné en ridicule les ventes du premier opus de Fivio Foreign nommé « B.I.B.L.E. », « Et c’est toi le roi ? Pas de black list, beaucoup de featurings et tout l’industrie au soutient pour la promotion… Et même Kanye et Nicki t’ont aidé à promouvoir ton album. » a-t-il balancé avant d’affirmer être le « king de New-York« . Le projet a réalisé un score en première semaine de 29 000 ventes en prenant la 9ème place dans le Top Albums aux Etats Unis.

Tekashi 69 achète des vues ?

L’auteur de « Big Drip » s’est de son côté satisfait de ce résultat sur son compte Twitter, « Mon premier album est n°9 au Billboard et dans le monde entier. D’où je viens, c’est une victoire. » a-t-il déclaré tout en affichant sur Instagram le classement du Top 25 d’Apple Music avec 5 de ses singles dans le classement de quoi profiter de l’occasion pour placer une attaque contre Tekashi 69.

« Et c’est pourquoi je ne réponds pas à ces pu*ains d’ânes bizarres. Tu peux acheter des vues sur YouTube mais tu ne peux acheter ton classement dans les charts. » a-t-il lancé contre 6ix9ine avant de poursuivre, « Tout ce que ce gamin a dit était un mensonge et tout le reste sera un mensonge. » puis de conclure, « Je m’excuse auprès des vrais, c’est fou que je doive rappeler ça mais les fans doivent savoir ce qui se passe vraiment à New York. ».

