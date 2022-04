SDM à la prison de Fresnes

SDM fait une virée carcérale ! A l’occasion de sa tournée, le rappeur du 92i a réalisé trois concerts en prison en collaboration avec le producteur du projet de la Shtar Academy et de Hip-Hop Convict, Mouloud Mansouri dans le but d’apporter de la force aux personnes incarcérées dans les prisions de Fresnes, Luynes et Nice.

Comme Sofiane en fin d’année dernière en concert à la prison de Fresnes, SDM a poursuivi cette initiative avec trois concerts dans plusieurs maisons d’arrêt en France. Alors qu’il vient de dévoiler sa dernière collaboration en compagnie de Green Montana sur le single « Neymar JR« , le rappeur franco-congolais originaire des Hauts-de-Seine défend son dernier album « OCHO » sur scène et a accepté de réaliser quelques prestations scéniques dans des établissements pénitentiaires.

De Paname à mes frères enfermés, j’passe le salam !

« SDM de Paname à mes frères enfermés j’passe le salam ! On a pu faire 3 concerts en maison d’arrêt pour donner la force au frérot. Un grand merci à Mouloud Mansouri d’avoir permis ça ! Fresnes – Luynes – Nice #LIBEREZLESBOUGS « a commenté SDM en légende d’une publications sur Twitter avec des photos de lui devant les prisons de Fresnes, de Luynes et de Nice. Le membre du 92i a ensuite déploré qu’aucun média ne fasse le relai de cette information. « Ras-le-bol marre des médias RAP. Vous êtes bon qu’à partager des trucs de merde du genre « untel a acheté une Mercedes » « untel en vacances à Dubaï » « untel a changé de photo de profil » bref que d’la merde ! Quand on fait des vrais truc comme des concerts en Prison, SILENCE RADIO. ».

La bonne action de SDM en direct de Fresnes !

« C’est rien c’est pas pour ça que j’les fait de toute manière. C’était juste un petit coup de gueule pour vous rappeler que vous êtes des médias RAP à la base, pas des magazines people. Force à tout le monde » ajoute-t-il. Un message qui a été entendu, en effet SDM a ensuite partagé plusieurs articles de presse sur ses concerts en maison d’arrêt pour soutenir les détenus et donner de la force aux frérots comme il l’a déclaré.

