2Pac : un suspect devrait enfin être arrêté pour son meurtre

L’assassinat de Tupac Shakur qui est l’une des plus médiatiques affaires criminelles de ses dernières années pourrait enfin conclure à une arrestation. Depuis plus de 25 ans, aucun coupable n’a été officiellement désigné par la justice, ni inculpé pour le meurtre de 2Pac le 13 septembre 1996 à Las Vegas mais cela devrait enfin être résolu cette année.

Keefe D bientôt en prison pour l’assassinat 2Pac !

Alors que Orlando Anderson, mort deux après la disparation du célèbre rappeur américain a clamé être l’auteur de la tuerie, les autorités ne l’ont jamais reconnu officiellement coupable de cette fusillade qui n’a conclu à aucune arrestation. Dans une récent podcast de Bomb1st, Reggie Wright Jr, un ancien membre du service de sécurité du label Death Row a affirmé que l’individu au volant du véhicule au moment de la fusillade devrait être derrière les barreaux avant la fin de cette année.

Reggie Wright Jr affirme que les forces de l’ordre de la ville de Las Vegas poursuivent intensivement depuis quelques temps l’enquête sur la mort de 2Pac. Ils ont interrogé Keefe D, le dernier homme encore en vie suspecté d’avoir été dans la voiture lors de la fusillade. « Disons-le comme ça, je parie que Keefe D a eu la chiasse ces deux dernières semaines » a-t-il déclaré à ce sujet avant de préciser, « parce que oui, ils frappent aux portes et il y a de l’activité. ».

Wright pense que Keefe D sera arrêté par la police au cours de cette année et s’est même amusé à demander au public de tenter de deviner la date de son interpellation. Le membre du gang The Southside Compton Crips est connu pour être le conducteur de la voiture d’où les coups de feu mortels ont été tirés le soir du meurtre de Tupac et n’a jamais vraiment démenti son implication dans le décès du rappeur.