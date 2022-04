Kaaris craint l’élection de Marine Le Pen, « la France ça va être Gotham City »

Kaaris a peur d’avoir Marine Le Pen comme présidente de la république ! Tout comme Médine, Koba LaD ou encore Booba, Riska vient de s’exprimer publiquement sur le prochain tour des élections présidentielles opposant Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement National en s’imaginant ce que serait la France avec cette dernière au pouvoir.

C’est la fin du Rap selon Kaaris !

C’est sur son compte Snapchat que le rappeur de Sevran s’est filmé au volant de sa voiture en train de donner son avis sur les candidats à la présidence avant le second tour prévu ce dimanche 24 avril. Kaaris a tout d’abord parlé du dernier film Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson et Zoë Kravitz qu’il n’a pas apprécié en déclarant que le long métrage est éclaté, un avis qu’avait également exprimé Tayc il y a quelques semaines en révélant sa déception et avoir quitté la salle de cinéma avant la fin.

Kaaris s’est ensuite indigné d’une possible arrivée au pouvoir de la candidate d’extrême droite, « Le nouveau Batman… éclaté ! Et en même temps, à un moment j’ai pensé… je me suis dit : mais hey, en fait, si Marine Le Pen, elle passe au pouvoir, la France ça va être Gotham City, gros… Ça va être Gotham City, je te le dis ! La purge, La purge 5 ! Ahh… On va rendre la pureté à la France et y’a des équipes de fachos qui vont débarquer, ça va être chaud. Avec Tanguy David au milieu, eux-mêmes, ils vont se ter-ma : “Qu’est-ce qu’il fait là ce Lien-Ma !?” Chaud, chaud, chaud, chaud… Chaud ! » commente-t-il.

« J’ai vu qu’il y avait grave des artistes qui avaient appelé à voter Macron. Et dans les commentaires, il y a un mec qui mis, des fois je regarde les commentaires – : “les rappeurs ils ont peur, parce que le rap il va être interdit en fait !” » ajoute Riska avant de conclure « Fini les grecs, fini les babouches » tout en écoutant un titre de Francis Cabrel.