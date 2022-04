Pourquoi certains rappeurs ne font pas de feat avec Rohff ?

La raison du boycott envers Rohff de la part d’une partie des rappeurs français expliquée par le rappeur du 94 en personne ! Après avoir enchainé pendant plusieurs semaines les interview pour la promotion de l’album Grand Monsieur, Housni s’est fait discret ces dernières semaines depuis la mise en ligne du clip « Official » en featuring avec Tayc il y a un mois.

Rohff a des relations particulières avec des membres du rap game

Avant cette petite pause, Housni a récemment accordé une interview pour parler de son double album mais aussi de divers sujets comme celui de se relation avec une partie du rap game en évoquant le fait que certains artistes en citant aucun nom ne veulent pas travailler avec lui malgré ses 25 années de carrière dans la musique et des nombreux classiques qui ont marqué l’histoire du rap français.

En effet lors d’un entretien avec Franceinfo, le journaliste a questionné sur la reconnaissance de la nouvelle génération de rappeurs français, l’artiste du Val-de-Marne a affirmé que certains d’entre eux ne souhaitent pas réaliser de featuring en avec lui en expliquant pourquoi. « Quand ils sont invités à rapper sur Skyrock, Générations, Mouv’, ils sont nombreux à poser sur mes instrus. D’autres revendiquent Rohff dans leurs interviews. Mais à côté de ça, il y en a qui ne sont pas reconnaissants. Parce que revendiquer Rohff aujourd’hui, c’est prendre parti vis-à-vis d’autres rappeurs. » constate-t-il.

« Alors une collaboration, n’en parlons pas. Je suis sûr et certain que beaucoup ne pourront pas l’assumer. Peut-être de peur d’être clashé par la suite. Mais, comme dit le rappeur Kofs, ceux qui ont grandi sur tes sons et qui ne le revendiquent pas, c’est parce qu’ils ont un patron. » précise par la suite Housni.

