Sinik démonte Angèle et en révèle la véritable raison

Sinik s’est expliqué longuement sur son attaque contre Angèle dans le morceau « Balles perdues » qui avait beaucoup parler il y a quelques suite à la diffusion d’un premier extrait sur Instagram puis un clash avec Rockin’Squat ciblé dans les paroles, les deux rappeurs se sont expliqués sur les réseaux avant d’apaiser les tensions entre eux. S.I.N.K est revenu son tacle contre la sœur de Roméo Elvis.

« Et si Angèle était sincère, elle balancerait son frérot. Rien à foutre de tes chansons, de tes histoires de cli*o » lâche Sinik dans le second couplet de son titre. NikSi déplore le fait qu’Angèle n’est pas dénoncé son frère lorsque de la polémique de l’accusation d’harcèlement se*uel Roméo Elvis au mois de septembre 2020 alors qu’elle donne souvent des leçons de morale dans ses morceaux. Pendant le scandale, le chanteuse Belge en effet restée silencieuse alors que le rappeur a présenté publiquement des excuses pour son geste.

Sinik assume sa punchline virulente contre Angèle

Dans l’émission l’Octogone, Sinik est revenu sur cette phrase pour se justifier de cette pique, « Je trouve ça honnête, C’est des artistes qui nous foutent dans la merde, nous, les mecs, tout le temps à nous pointer du doigt. Avec tout ce qui s’est passé, #MeToo et cette tendance, des fois tu te dis : “Tiens, on me regarde de travers mais je n’ai rien fait de spécial. Ça y est, je suis un mec donc forcément je suis un violeur potentiel ».

« Quand ton propre frère est dans la sauce, on ne t’a pas entendu faire une chanson » déplore NikSi avant de continuer son explication. « Quand t’es le porte-parole de quelque chose et que ça touche quelqu’un de ta famille, si tu es honnête, tu en parles d’un côté comme de l’autre. Moi, c’est ça que j’ai voulu dire. (…) Ça n’a rien de personnel, c’est une fille que je n’ai jamais vu, mais je donne un avis sur des choses qui sont avérées ».