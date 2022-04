Booba atomise le frère de Rohff, Ikbal qui se confesse sur l’emprisonnement de B2O

Le frère de Rohff parle du passage en prison de Booba qui le dégomme méchamment

Ibkal ancien membre du groupe TLF et frère de Rohff s’est confié sur son passage en prison au même moment que Booba, les deux rappeurs français étaient de passage dans le même établissement pénitencier en 2003. Il est notamment revenu sur l’épisode des pâtes mais cela a agacé Kopp qui a décidé de répliquer dans la foulée de cette déclaration.

C’est dans une interview sur la radio Génération dans la dernière émission du Lamal Live Show que I.K s’est exprimé sur sa carrière dans le rap français ainsi que sur son actualité du moment avec ses prochains projets à venir. Dans le rap depuis plus de 15 ans, Ikbal souhaite continuer à enrichir le rap français, pour cela il veut lancer un nouveau concept d’émission télévisée et s’est aussi ensuite expliqué sur son incarcération en 2003 à Nanterre en même temps que Booba.

B2O dément catégorique les propos d’Ikbal et l’insulte

En effet à cette époque Booba et le frère de Rohff se sont retrouvés dans la même prison, ce dernier a parlé de « l’épisode des pâtes » qui a immédiatement fait réagir le DUC. « Oh la la je viens d’entendre une D, à chaud je suis obligé de répondre. Ikbal, Sazamyzy tu témoigneras si tu n’es pas encore un vendu cuit mais j’ai confiance en toi. T’as jamais entendu. Ikbal c’était tout à fait l’inverse. » répond d’abord B2O.

« C’était plutôt « euh gros » et tu m’as dépanné des pâtes espèce de suc*ur. Et tu tournais en promenade comme un fou. Tu nous demandais des conseils et tu kiffais mes sappes. C’est là que tu as eu l’idée de ta compilation éclatée « Talent Gâchés » » poursuit-il passablement énervé par cette déclaration en référence à la compilation « Talents Fachés » d’I.K tout en ajoutant « Espèce de gros mythomane va ».

« T’es tombé pour des parcmètres ou des cartes bleues, on ne sait même pas ce que tu as fait. Espèce de quiche va. Internet c’est trop. Il a dit « je suis un ami à ton frère » et tu ne me connaissais pas. Tu ne connaissais pas B2O, quand j’étais à Nanterre. Et bien sur que je ne vais pas poser pour ta compil’ espèce de clochard va. Parce que je ne suis ni ton ami, ni celui de ton frère. Et tu es une de-mer. » » affirme ensuite Booba.

A lire également : Pourquoi certains rappeurs ne font pas de feat avec Rohff ?