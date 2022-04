Maes : un de ses projets disparait mystérieusement des plateformes de streaming

Mauvaise nouvelle pour les fans de Maes, l’une de ses mixtapes n’est plus disponible sur aucune plateforme de streaming. En effet depuis quelques jours le projet « Réelle vie 2.0 » a disparu d’Apple Music, Spotify et de Deezer sans aucune explication.

Le 2 mars 2018, Maes a sorti sa deuxième mixtape « Réelle vie 2.0 » dont la plupart des morceaux sont produits par Gaap’Fresh & Bersa. Sur les 11 morceaux du projet, il n’y a qu’un seul invité Dabs avec le single « 42 by night » et c’est le titre « T Max 530 » qui a connu le plus succès auprès des auditeurs. Une mixtape appréciée des fans du rappeur Sevranais qui viennent malheureusement de constater qu’ils ne peuvent plus l’écouter en streaming.

Coup dur pour les fans de Maes

Alors que Maes a dévoilé le troisième volet de cette mixtape le 26 novembre 2021, tous les titres du second volet ne sont plus disponibles sur les plateformes de streaming. Très discret ces derniers temps sur les réseaux, l’artiste originaire de Sevran n’a fait aucune déclaration sur cette mystérieuse disparation alors qu’il a récemment atteint le milliard de streams sur Spotify. Cette suppression semble être liée au conflit du début d’année entre le rappeur et son équipe suite auquel il avait annoncé son départ du label « Les Derniers Salopards » et sa séparation avec son producteur, Diosang.

Au mois de janvier, Maes avait également déjà annulé sa tournée dans toute la France sans aucune justification et la rumeur avait circulé qu’il a fui à Dubai pour éviter des embrouilles à Sevran. Pour le moment la raison de cette suppression reste inconnue tout en espérant que ses autre projets ne subissent pas le même sort.