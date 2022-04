MHD recarde un internaute qui lui demande de retourner en prison

MHD remet en place un détracteur de la meilleure des manières

En liberté surveillée depuis le mois de juillet 2020 mais toujours mis en examen pour homicide volontaire en attendant son jugement en cour d’assises, MHD a marqué son retour musical au mois de mai 2021 après une longue absence causée par son incarcération avec le single « Afro Trap Pt. 11 (King Kong) » suivi de son troisième album « Mansa » paru le 23 juin 2021. Relativement discret ces derniers temps, le Prince de l’Afro Trap a tenu à répondre au tacle d’un internaute sur Twitter.

« Ta carrière s’est arrêté après afro trap 8, retourne au hebs t’as manqué à personne en plus tout le monde sait que t’es coupable, et t’façon personne n’a écouté tes derniers albums. » a déclaré l’un de ses détracteurs sur le réseau social à l’oiseau bleu tout en postant une photo de MHD. Le rappeur a réagi en personne à ce tweet en publiant une capture d’écran d’un ancien message de cet internaute dans lequel il fait l’éloge du morceau « Pololo ».

Lors de la sortie de son album « Mansa« , MHD avait fait la promotion de cet opus en dévoilant le single de sa collaboration inédite avec Tiakola que les deux rappeurs français ont clippé et dont la vidéo cumule plus de 35 millions de vues sur Youtube. A cette occasion l’internaute en question avait tweeté un message élogieux à l’écoute de ce titre. « Ca va j’aime bien le nouveau son de MHD et Tiakola (a part le refrain) mais sinon le son est carré » avait-il commenté. Une déclaration que MHD a ressorti en affichant la capture d’écran de ces propos en ajoutant un cliché d’Emmanuel Macron extrait de son débat avec Marine Le Pen pour ne pas se laisser faire face aux critiques.